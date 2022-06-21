Українські гелікоптери на півдні вдарили по скупченню живої сили та військової техніки окупантів

Українські гелікоптери на півдні вдарили по скупченню живої сили та військової техніки окупантів

Українська гелікоптерна пара 21 червня завдала удару по скупченню живої сили та військової техніки російських окупантів, завдавши ворогу втрат.

Водночас російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область.

Про це повідомили в ОК "Південь".

Там уточнили, що під час обстрілів загарбники застосовують різну зброю, включно з тією, що заборонена міжнародними конвенціями. Ситуація в регіоні вкрай складна. Особливо у населених пунктах біля Снігурівки, Зеленодольської громади та на кордоні з Миколаївською областю.

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Критичною залишається ситуація із відновленням електроенергії та води у селах Бериславського району.

Проте українські підрозділи продовжують відтискати ворога на схід. Так, гелікоптерною парою вранці було завдано удару по скупченню живої сили та військової техніки противника.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 10 вогневих завдань. Їх результати уточнюються, але станом на ранок вже відомо, що світ став чистішим на 20 рашистів. Вже не завдаватимуть шкоди українському народу. Знищено танк, багатоцільовий броньований тагяч, ще 3 броньовані і 4 вантажні автівки", – йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" зауважили також, що склад корабельного угруповання за ніч не змінився, тож загрози і виклики – теж.

"Пам’ятайте про небезпеку, що міститься в прибережних водах та на узбережжі всього південного регіону. Не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами", – закликали в командуванні.

Нагадаємо, українські сили вдарили по "острівному гарнізону" окупантів на Зміїному та завдали їм втрат.

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