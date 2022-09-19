Українська IT-Армія зламала сайт групи Вагнера: яке послання залишила

Сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні, зламано IT-Армією.

Про це йдеться у повідомленні IT-Армії у Telegram.

"Усі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча! Слава Україні! Слава ЗСУ!" - таке послання залишила IT-Армія на головній сторінці сайту групи Вагнера.

Скрин: IT Army

Нагадаємо, у Мережі з'явилось відео, на якому наближений до Путіна російський бізнесмен Євген Пригожин на прізвисько Вагнер вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених в одній із колоній для війни в Україні. На це відреагував радник Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, відео з тим, як Пригожин вербує засуджених на війну проти України, Росія сама "злила", щоб лякати українців. Він додав, що ЗСУ "перемелють їх і навіть не помітять".

"Бавовна" по "вагнерівцях" у Попасній і пастка для окупантів біля Херсона

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