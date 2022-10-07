"Українська команда" вже передала бандерпечі для 5 тисяч захисників

На них збирали кошти всі українці, незабаром ці печі вирушать на передову.

"Українська команда" передала військовим 200 бандерпечей, на які збирали кошти всі українці. Найближчим часом весь запланований обсяг бандерпечей буде відправлено на передову.

Про це повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний.

"Сьогодні "Українська команда" передала велику партію, 200 бандерпечей військовим частинам Дніпропетровської, Чернігівської та Сумської областей. Ще понад 300 печей днями були відправлені нашим захисникам з інших регіонів", - повідомив Палатний.

За його словами, невдовзі на передову відправляться й решта бандерпечей.

"Прямо зараз продовжують працювати ще декілька вітчизняних підприємств, і найближчим часом «Українська команда» відправить на фронт весь запланований обсяг – більше 1000 печей, які з настанням холодів зігріватимуть понад 10 тисяч наших захисників", - повідомив Палатний.

За його словами, найбільше коштів в межах проєкту "Тепло на фронт" зібрали регіональні команди Чернігівської, Сумської та Дніпропетровської областей.