Українська омбудсменка назвала суму, яку держава витрачає щодня на одного полоненого окупанта

Україна дотримується всіх міжнародних норм і забезпечує максимально гуманне ставлення до полонених окупантів, запевнила Денісова.

Утримання одного полоненого окупанта на добу Україні коштує 50-100 гривень.

Про це уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова повідомила в ефірі "Радіо Свобода".

"Загалом 50-100 гривень, як і на наших звичайних затриманих. Небагато. Справа не в засобах. А в тому, щоб бранці у нас були, – прокоментувала вона.

Денісова наголосила, що Україна дотримується всіх міжнародних норм і забезпечує максимально гуманне ставлення до полонених окупантів. "Ми ж знаємо, що наші люди також потрапили у полон", - додала вона.

Нагадаємо, що російські окупанти після того, як побачили знівечені трупи своїх військових, не поспішають йти воювати в Україну.