"Українська позиція була почута": Зеленський й надалі інформуватиме народи інших країн про цинізм окупантів

Кожен із виступів президента протягом тижня привернув максимальну увагу у відповідних країнах та у світі в цілому.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв й надалі дуже детально інформувати народи інших країн про огидний цинізм окупантів, про всі воєнні злочини Росії проти мирних мешканців героїчного Маріуполя та інших міст України.

"Це дуже важливо. Хочу підкреслити: не тільки політиків та урядовців, а саме народи. Усі на планеті мають знати, що робить Росія. Щоб відповідальність за злочини проти українського народу стала для російських військових невідворотною й максимально жорсткою", - зазначив глава держави у відеозверненні.

За тиждень наші герої ЗСУ завдали ворогу потужних ударів - звернення Володимира Зеленського

Президент розповів, що лише протягом тижня виступив у парламентах Італії, Японії, Франції, Швеції. Перед учасниками самітів НАТО, «Великої сімки» та лідерів Європейського Союзу. Кожен із цих виступів привернув максимальну увагу у відповідних країнах та у світі в цілому. Відгуки демонструють, що українська позиція була почута.

"І це – головна моя мета у таких виступах. Ви прекрасно знаєте, яку потужну систему державної пропаганди побудувала Росія. Вони витратили і витрачають на це десятки мільярдів доларів. Напевно, ніхто у світі ще не витрачав такі шалені кошти на брехню. Але вони не врахували єдиного. Там, де шлях брехні потрібно прокладати грошима і результат при цьому не гарантований, шлях правди – складний; шлях правди прокладає себе сам. Головне – бути щирим", - зазначив Зеленський.

Наступного тижня президент має намір продовжити цю важливу роботу заради інтересів України, інтересів свободи й незалежності.

"Переговорив сьогодні з президентом Туреччини Ердоганом. Обговорили підсумки саміту НАТО. Звісно, говорили й про те, які зусилля можуть наблизити мир для України й закінчити це безглузде вторгнення Росії на чужу землю", - резюмував Зеленський.

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