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Українська ППО за добу знищила 8 ворожих безпілотників, а ударна авіація знищила скупчення окупантів

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Українська ППО за добу знищила 8 ворожих безпілотників, а ударна авіація знищила скупчення окупантів

Фото: Associated Press

Українська протиповітряна оборона за минулу добу знищила вісім ворожих безпілотників.

Водночас ударна авіація ЗСУ відпрацювала по позиціях окупантів та знищила ворожу техніку й особовий склад.

Про це повідомляють у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"9 червня авіація завдала ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу і польових складах російських окупантів. Знищено кілька бойових броньованих машин, живу силу противника, уражено склад із боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за минулу добу зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили три безпілотні літальні апарати, а протиповітряна оборона Сухопутних військ утилізувала ще п’ять БпЛА.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ 9 червня завдали ударів по позиціях російських окупантів одразу в 5 населених пунктах Херсонської області. Українські захисники знищили на півдні три десятки окупантів, ворожу техніку, склади боєприпасів та пального.

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