Українська ППО за добу знищила 8 ворожих безпілотників, а ударна авіація знищила скупчення окупантів

Українська протиповітряна оборона за минулу добу знищила вісім ворожих безпілотників.
Водночас ударна авіація ЗСУ відпрацювала по позиціях окупантів та знищила ворожу техніку й особовий склад.
Про це повідомляють у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"9 червня авіація завдала ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу і польових складах російських окупантів. Знищено кілька бойових броньованих машин, живу силу противника, уражено склад із боєприпасами", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за минулу добу зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили три безпілотні літальні апарати, а протиповітряна оборона Сухопутних військ утилізувала ще п’ять БпЛА.
Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ 9 червня завдали ударів по позиціях російських окупантів одразу в 5 населених пунктах Херсонської області. Українські захисники знищили на півдні три десятки окупантів, ворожу техніку, склади боєприпасів та пального.
Читайте також:
- Втрати російських окупантів в Україні стрімко наближаються до 32 тисяч осіб - Генштаб
- Підрозділ російських окупантів відмовився воювати після великих втрат на Харківщині - Генштаб
- В Офісі президента назвали зброю, яка допоможе ефективно звільняти територію України від російських загарбників