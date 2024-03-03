Українська ППО зараз працює набагато активніше – військовий експерт з Ізраїлю

За словами експерта, російським пілотам доводиться вагатися, чи варто узагалі вилітати на бойове завдання, адже шанс потрапити під вогневе ураження зараз величезний.

Українська ППО зараз працює набагато активніше, адже від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків, більшість з яких – винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Про це "24 Каналу" розповів Давид Гендельман – військовий експерт з Ізраїлю.

"Втрата такої кількості бортів за відносно короткий час – це проблема, і не має особливих рішень. Кількість обстрілів української ППО збільшилась, російській авіації зараз важче працювати", – сказав Гельдман.

Водночас він повідомив, що якихось нових чарівних засобів, що можна було б протиставити, у Росії все одно немає.

"Їм залишається робити те саме, але більше остерігатися від ППО. Не видно якихось системних рішень. Ймовірно, росіяни будуватимуть плани щодо системнішого ураження української ППО", – сказав експерт.

Окрім втрати чималої кількості літаків, для росіян не меншою проблемою є втрата пілотів, на підготовку яких витрачали роки та величезні кошти. Звісно, в Росії продовжують навчати нових пілотів, однак це довгий процес.

Тим часом президент Зеленський закликав партнерів України протистояти терору РФ та не затягувати із постачанням зброї. Про це глава держави заявив на тлі ворожого удару по Одесі. До вечора 3 березня там тривала рятувальна операція на місці влучання російського “Шахеда” у багатоповерховий будинок.

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