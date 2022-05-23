Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українська ППО збила ворожу ракету над селом на Кіровоградщині: уламки впали на відкриту місцевість

Дата публікації
Перегляди
152
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українська ППО збила ворожу ракету над селом на Кіровоградщині: уламки впали на відкриту місцевість

Фото: Associated Press

Сили протиповітряної оборони вдень 23 травня збили російську ракету над Ганнівкою Новоукраїнського району, що на Кіровоградщині.

Уламки від ворожої ракети упали на відкриту місцевість. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Кілька годин тому над селом Ганнівка Новоукраїнського району наша ППО збила ворожу ракету. Вона впала на відкритій місцевості. Працюють експерти. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!", - написав він.

Як повідомляли раніше, російська армія продовжує наступи на декількох напрямках. Основною метою Росії наразі залишається спроба оточити угруповання Об’єднаних сил, встановити повний контроль над Донецькою, Луганською і Херсонською областями та забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованим Кримом.  

Історія громадянина Казахстану, який евакуював людей з Бучі, Ворзелю та з інших міст і сіл Київської області

Історія громадянина Казахстану, який евакуював людей з Бучі, Ворзелю та з інших міст і сіл Київської області

Читайте також:

Наступна публікація