Російські окупанти за сьогоднішній день випустили по Україні 28 крилатих ракет, 20 з яких збила протиповітряна оборона. Знищено також 13 дронів-камікадзе.

Українська протиповітряна оборона за добу збила 20 крилатих ракет з 28, які окупанти випустили по мирних містах України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Вчора було уражено 50% російських ракет. Сьогодні 28 ракет було випущено по території нашої держави, 20 із них були знищени ПВО. Крім того, було знищено 13 дронів-камікадзе. Це дуже хороший результат. Окупанти спрямували ракети на об’єкти критичної інфраструктури”, - розповів Юрій Ігнат.

Також він додав, що росіяни застосовували ракети Х-101 або Х-555, ракети типу “Калібр”.

“Це далекобійна та високоточна зброя. Летять вони на відстань до 5 чи 2,5 тисяч кілометрів. Ураження - радіус 10 метрів. Ця зброя летить сьогодні по нашій державі”, - наголосив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що Зеленський і Путін візьмуть участь у саміті G20 на Балі.

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