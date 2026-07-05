Українська ракета FP-9 може прорвати російську ППО: що пояснив експерт

Російські системи ППО

Реклама

Російські системи ППО можуть не впоратися з українською балістичною ракетою FP-9, якщо її застосування справді відбудеться.

Про це в ефірі “Фабрики новин” заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап, коментуючи натяк Міноборони РФ щодо можливого першого застосування Україною власної балістичної ракети для удару по Росії.

За словами експерта, навіть якщо FP-9 ще не застосовували, Росії варто готуватися до появи такої зброї.

Реклама

“Найбільш чудово те, що таке могло бути. Навіть якщо її не було, то нехай росіяни готуються, бо така ракета буде і ми проводитимемо випробування на території Росії і битимемо виключно по військових об’єктах, знищуючи виключно військові цілі”, — сказав Криволап.

Експерт вважає, що у росіян виникнуть проблеми зі збиттям української балістики. За його словами, комплекси С-300 і С-400 не здатні “належним чином” знищувати балістичну зброю.

Криволап пояснив, що російські системи мають радари, однак вони не забезпечують достатньої точності наведення для кінетичного ураження балістичної ракети.

За його словами, у таких комплексах підрив ракети відбувається на певній відстані від цілі, і росіянам доводиться сподіватися, що уламки зможуть зачепити балістичну ракету, яка летить на гіперзвуковій швидкості.

Реклама

Експерт оцінює ймовірність такого перехоплення не вище ніж у 30%.

Криволап також заявив, що певної кількості балістичних ракет Україні може бути достатньо, щоб за короткий час завдати серйозної шкоди російському військово-промисловому комплексу.

Водночас він припустив, що спочатку йтиметься не про масове застосування, а про дослідні зразки.

“Не думаю, що відразу буде запущена велика кількість ракет, бо спочатку будуть дослідні зразки, які будемо випробовувати на ‘болотах’”, — додав експерт.

Реклама

Україна успішно випробувала аналог ракет до Patriot — що відомо

Раніше повідомлялось, що Україна успішно випробувала нову ракету класу «земля-повітря» FP-7.x від компанії Fire Point. У компанії Fire Point офіційно підтвердили, що ракета FP-7.x призначена для протидії російським балістичним ракетам та безпілотникам. Вартість нових ракет значно менша за аналоги.

Нова ракета стане частиною комплексної системи ППО під назвою Freya. Інші ключові компоненти системи планують залучити від європейських партнерів, зокрема, радари та системи управління. Fire Point веде переговори з німецькою Hensoldt, французькою Thales, італійською Leonardo та норвезькою Kongsberg.

Новини партнерів