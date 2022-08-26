Українська розвідка назвала дві умови, завдяки яким на окупованих територіях не відбудуться "референдуми"

Підготовка до проведення "референдумів" на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей майже завершена - на 90%. Однак є дві умови, завдяки яким окупанти не зможуть їх провести.

Перша - ситуація на південному фронті буде на користь України. Друга - спротив українців.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Для них бажано провести це все в один день. Але це буде залежати від ситуації на фронті. Бо якщо ми говоримо про Донецьку область, то противнику так і не вдалося захопити всю її територію і вийти на її адмінмежі. І по-друге, це буде залежати від того, наскільки їм вдасться створити картинку всенародної підтримки тощо", - каже Скібіцький.

За його словами, дата проведення псевдореферендумів може бути як 11 вересня, саме ця дата неодноразово згадувалася у ЗМІ, так і інші варіанти.

"Наприклад, 11 вересня, коли в них єдиний день голосування в Російській Федерації. Це можуть бути й інші варіанти. Але воєнна розвідка України зараз чітко відслідковує всі процеси, які там відбуваються. На сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що створені відповідні виборчі штаби, оперативні штаби, складені списки виборців, створені виборчі комісії. Тобто всі процеси, які стосуються підготовки до "референдуму", майже завершені", - розповів Скібіцький.

Нагадаємо, українські захисники знову вгатили по скупченнях окупантів у Чорнобаївці та Антонівському мосту.

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