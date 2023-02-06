Українська розвідка назвала три ймовірних напрямки наступу Росії

Розвідка не повідомляє про ймовірність наступу на Київ.
Головне управління розвідки України визначило три ймовірних напрямки нового наступу Росії: Донецька область, Луганська область та Запоріжжя.
Про це 6 лютого повідомили на сайті ГУР.
При цьому на Херсонщині та в Криму війська РФ вестимуть оборону, вважають в українській розвідці.
"Ми визначили, що наступи військ РФ можуть бути у Донецькій та Луганській областях, а також, можливо, на Запоріжжі", - зазначили в ГУР.
Коли Росія може піти в новий наступ
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що Росія може піти в новий наступ на Україну в будь-який день після 15 лютого 2023 року. Він зазначив, що окупанти стягують все більше й більше техніки в Луганську та Донецьку области.
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