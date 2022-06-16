Українська розвідка отримала та виклала в Мережу детальну технічну документацію Кримського мосту

Українська розвідка отримала та виклала в Мережу детальну технічну документацію Кримського мосту

Українська розвідка отримала детальну технічну документацію Кримського мосту з назвою "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку".

Отримана розвідкою документація містить докладну інформацію інфраструктуру комплексу.

Про це повідомили на сайті ГУР Міноборони України 16 червня.

"У найближчому оточенні Путіна заявляють про "гарантовану" безпеку "Кримського мосту". Речник кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію", – зауважили в розвідці.

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"Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об’єкту. Зокрема, мова про технічну документацію "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку", – додали в ГУР.

Окрім іншого, документація містить докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу.

Нагадаємо, речник президента РФ Володимира Путіна заявив, що про "погрози" щодо Кримського мосту знають, однак не беруть до уваги. За словами Пєскова, безпека Криму та мосту гарантована російськими військовими.

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