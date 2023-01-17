Українська розвідка перетворила мобільні телефони росіян на свою зброю — ЗМІ

Українські військові 31 грудня завдали високоточного удару по тимчасовій російській казармі в Макіївці на Донбасі. Здійснити це вдалося завдяки мобільним телефонам росіян, сигнал з яких українці змогли вдало використати на свою користь.

За даними Міноборони Росії, українцям вдалося зафіксувати імпровізовані казарми у Макіївці за допомогою мобільного зв’язку. Так, російські резервісти, які базувалися у Макіївці, увімкнули свої мобільні телефони, що дозволило українській військовій розвідці визначити їхнє місцеперебування та передати дані.

Про це пише видання Business Insider.

Після фіксування сигналу по окупантах прилетів удар із високомобільних артилерійських ракетних систем M142, наданих США. Вибухи посилили ще й боєприпаси, які також зберігалися в будівлі казарми.

У РФ заявили, що внаслідок атаки було ліквідовано 89 росіян. Водночас українська сторона каже про 400 вбитих та ще 300 поранених окупантів.

Попри те, що ця версія неодноразово піддавалася критиці, мобільні телефони в зоні бойових дій дійсно можуть бути смертельно небезпечними. Сигнали та дані, які вони передають, можуть виявити позиції військ, пересування та інші дані, які можуть інформувати ворога.

Фотографії, зроблені на мобільний телефон, є особливо небезпечними, зокрема якщо їх опублікувати в Інтернеті, адже дані про місцеперебування можуть показати, де і коли вони були зроблені.

Так, українська військова розвідка навчилася використовувати геолокаційні дані з селфі російських військових. З веселих фото окупантів українські військові почали точно визначати їхні позиції та встановлювати спосіб життя росіян на певному напрямку. Це дало змогу завдавати точних ударів по окупантах і ракетами, і артилерією великої дальності.

Здатність України бити по таких цілях значно підсилили ракетні системи залпового вогню HIMARS і M270, які для ЗСУ надали США. Ця зброя стала "прокляттям російських військ в Україні" після того, як ЗСУ почали завдавати ударів по російських військах, їхніх командних пунктах, складах боєприпасів, мостах та інших військових цілях.

Крім того, видання пише, що українські та західні спецслужби скористалися поганою оперативною безпекою російських військ для ведення інформаційної війни. Зокрема, у ГУР Міноборони оприлюднюють записи дзвінків окупантів до родичів, які вони здійснювали за допомогою незахищених мереж, зокрема з мобільних телефонів, викрадених в українських цивільних осіб.

Нагадаємо, у Мережі з'явилися фото "мобіків", які розташовувалися у Макіївському ПТУ, зроблене за декілька годин до потужної "бавовни" у новорічну ніч.

Водночас у Росії заявили, що не оприлюднять списки загиблих внаслідок удару по ПТУ Макіївки.

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