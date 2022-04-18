Українська розвідка підтвердила, що крейсер "Москва" знищили дві ракети "Нептун"

Ракетний крейсер "Москва" став найдорожчою військовою технікою, яку підбили ЗСУ.
13 квітня на крейсері "Москва" виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути.
У РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас.
Однак ракетний крейсер "Москва" був знищений двома українськими протикорабельними ракетами "Нептун". Що спростувало міф про непереможність російської армії.
Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у інтерв'ю Spiegel.
"Корабель був вражений двома українськими протикорабельними ракетами "Нептун", - зазначив Буданов.
Нагадаємо, 13 квітня, на російському ракетному крейсері "Москва" Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через влучання у нього ракет українського протикорабельного комплексу "Нептун".
Згодом у Пентагоні підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №246 про відвищення у військовому званні командувача Військово-Морських сил Збройних сил України Олексія Неїжпапу за "блискучу операцію, про яку всі і так знають".
Читайте також:
- "Нептун", затонулий корабель та літера Z: "Союзмультфільм" у паніці видаляє пророчий мультик 1973 року
- Багато загиблих, поранені з відірваними кінцівками: росіяни повідомляють про "зникнення" родичів на крейсері "Москва"
- "Ракети “Нептун” зацікавили світові країни" — Єрмак