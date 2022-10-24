Українська розвідка розповіла, скільки осіб мобілізували в РФ та про "темники" пропагандистів

У Росії триває прихована мобілізація, але пропагандистам заборонили про це повідомляти.

У Росії від початку так званої "часткової" мобілізації в окупаційну армію призвали щонайменше 200 тис. осіб. Наразі мобілізація в РФ триває, але пропагандистам наказали не поширювати цієї інформації.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

"Попри публічні заяви мера москви собяніна про завершення "часткової" мобілізації» продовжується вручення повісток військовозобов’язаним за місцем проживання та роботи. Наразі влада зупинила роботу виключно так званих "мобільних мобілізаційних пунктів" й призупинила практику "облав" на військовозобов’язаних у громадських місцях. У спеціальних "темниках" (закритих директивах керівництву ЗМІ) акцентується увага на необхідності повного ігнорування теми "облав" у Москві та Санкт-Петербурзі", - повідомляє розвідка.

ГУР наголошує, що наразі на полігонах Московської області триває підготовка мобілізованих. Проте через брак офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів по підготовці призначають військовослужбовців, які підписали контракт у військовому званні "рядовий" і мають бойовий досвід на території України.

Під час першої хвилі мобілізації в окупаційну армію призвали щонайменше 200 тис. осіб. Частину з них вже кинули на фронт для стабілізації. Інші хвилі планують відправляти до України в залежності від ситуації та підготовки мобілізованих. В українській розвідці наголошують, що мобілізація в РФ відбувається у кращих традиціях Другої світової війни.

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Путін наприкінці вересня оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії. Планувалося призвати до армії та відправити на фронт 300 тисяч росіян, проте неофіційно повідомляють про один мільйон осіб.

Мобілізовані на фронті з’явилися вже через два тижні. І відразу почали потрапляти в полон до українських військових.

Видання The Guardian повідомляло, що всього за кілька днів після оголошення мобілізації російські окупанти вже почали повертатись додому в трунах.

Російські видання повідомляють, що один із мобілізованих з Челябінська встиг пробути на фронті 5 днів, де його ліквідували.

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