Перед осіннім бархатним сезоном: розвідка терміново просить кримчан повідомити деталі щодо баз і переміщень військ РФ

Зокрема, ГУР закликає жителів тимчасово окупованого Криму повідомляти про місця перебування росіян та дислокації їхніх військ і колаборантів.

Про це повідомляє Міноборони на заяву української розвідки.

Кримчан, які зачекалися України, просять надати:

точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),

місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),

місця розташування та маршрути пересування військової техніки,

точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці),

осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

Контактний номер: +380969455341 (Signal, WhatsApp).

Нагадаємо, окупанти у Криму почали облаштовувати військові склади на свинофермах, бо боїться знову ударів. Таким чином, окупаційна "влада" Криму вважає, що обдурить Збройні сили України.

Михайло Подоляк у ТСН: МАГАТЕ на ЗАЕС, евакуація з Криму та "спека" на всій лінії фронту

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