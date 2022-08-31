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Перед осіннім бархатним сезоном: розвідка терміново просить кримчан повідомити деталі щодо баз і переміщень військ РФ

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Перед осіннім бархатним сезоном: розвідка терміново просить кримчан повідомити деталі щодо баз і переміщень військ РФ

Скриншот з відео

Міністерство оборони України просить жителів анексованого Криму допомогти вигнати окупантів з півострова.

Зокрема, ГУР закликає жителів тимчасово окупованого Криму повідомляти про місця перебування росіян та дислокації їхніх військ і колаборантів.

Про це повідомляє Міноборони на заяву української розвідки. 

Кримчан, які зачекалися України, просять надати:

  •  точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
  • місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами), 
  • місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
  • точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці),
  • осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

Контактний номер: +380969455341 (Signal, WhatsApp).

Нагадаємо, окупанти у Криму почали облаштовувати військові склади на свинофермах, бо боїться знову ударів. Таким чином, окупаційна "влада" Криму вважає, що обдурить Збройні сили України.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1053
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