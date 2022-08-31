Перед осіннім бархатним сезоном: розвідка терміново просить кримчан повідомити деталі щодо баз і переміщень військ РФ

Міністерство оборони України просить жителів анексованого Криму допомогти вигнати окупантів з півострова.
Зокрема, ГУР закликає жителів тимчасово окупованого Криму повідомляти про місця перебування росіян та дислокації їхніх військ і колаборантів.
Про це повідомляє Міноборони на заяву української розвідки.
Кримчан, які зачекалися України, просять надати:
- точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
- місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
- місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
- точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці),
- осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.
Контактний номер: +380969455341 (Signal, WhatsApp).
Нагадаємо, окупанти у Криму почали облаштовувати військові склади на свинофермах, бо боїться знову ударів. Таким чином, окупаційна "влада" Криму вважає, що обдурить Збройні сили України.
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