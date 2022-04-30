Українська розвідка виявила на території Білорусі військові літаки РФ та дивізіон "Іскандерів" - Мотузяник

Не виключається здійснення військовими РФ провокацій з подальшим звинуваченням у них Збройних сил України.

Українська розвідка виявила на території Білорусі військові літаки РФ та дивізіон "Іскандерів".

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

"Як стало відомо нашій розвідці, на аеродромі в Брестській області Білорусі на відстані у 130 км від державного кордону з Україною перебуває шість літаків оперативно-тактичної авіації Росії. І також у Могильовській області на відстані 170 км від кордону з Україною розгорнуто дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", - сказав Мотузяник.

Щодо оперативної обстановки на Волинському та Поліському напрямках, він зазначив, що там поки все залишається без суттєвих змін.

За словами речника, підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

"Водночас не виключається здійснення противником провокацій з подальшим звинуваченням у них Збройних сил України. Також там зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по території військової і цивільної інфраструктури України з території Білоруської Республіки”, - зазначив Мотузяник.

Нагадаємо, у Міноборони України попередили про можливі ракетні удари російських військ з Чорного моря. Адже РФ зосередила там три носії крилатих ракет типу "Калібр". Сумарний залп цих носіїв становить близько 20 ракет.