Українська розвідка: запаси високоточних ракет у РФ впали до критичного рівня, проте є інша небезпека

У ГУР запевняють, що ворог вже не так часто зможе дозволити собі масовані ракетні атаки, як сьогодні чи 23 листопада.

Запаси високоточних ракет у Росії впали до критично низького рівня. Проте ворог має ще багато ракет С-300, які використовує для ударів по прифронтових містах.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Також читайте У Повітряних силах розповіли, звідки РФ запускає ракети

"Увесь світ бачить черговий терористичний акт, чергову терористичну атаку Росії, наголошую – на цивільну мирну інфраструктуру, зокрема енергетичну. І найбільшого ураження зазнають саме цивільні об'єкти і мирні мешканці. І це ще один привід усьому світові замислитися з приводу визнання Росії державою-спонсоркою тероризму", – сказав Юсов.

За його словами, в РФ запаси ракетного озброєння, особливо високоточного, впали до критичного рівня. Тому ворог вже не так часто зможе дозволити собі масовані ракетні атаки, на кшталт сьогоднішньої, чи такої, як 23 листопада.

"Щодо "Калібрів" і "Іскандерів", то їхні запаси критично низькі. І в цілому такої масованої атаки, регулярної вони вже не можуть собі дозволити. Інша справа, що це не зменшує збитків, ураження української інфраструктури. Це для нас серйозне випробовування", – говорить представник ГУР.

Водночас Юсов звернув увагу, що в Росії ще залишається велика кількість ракет меншого радіусу дії типу С-300. Тому прифронтові міста - Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми - можуть і надалі страждати від ракетного терору ворога.

Що відомо про С-300

Зазначимо, що саме з С-300 росіяни обстріляли пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області. Внаслідок удару загинув хлопчик, який народився лише за два дні до того.

Призначення зенітно-ракетних систем С-300 – знищення авіації, а також перехоплення крилатих і балістичних ракет. Проте росіяни підступно б'ють з С-300 по цивільних наземних об'єктах у близькому тилу від лінії зіткнення. Для української ППО перехопити ракету С-300, яку росіяни переробляють на клас "земля-земля", є дуже складно.

Ракетний удар 5 грудня: що відомо

Нагадаємо, що 5 грудня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території України.

Українська ППО збила ворожі ракети на Полтавщині, Харківщині, Черкащині, Вінниччині, Дніпропетровщині, Київщині. Військові повітряного командування "Схід" збили 15 ракет. По Києву росіяни запустили 10 ракет, з яких 9 вдалось збити.

Загалом сьогодні РФ випустила по Україні понад 70 крилатих ракет "Калібр", Х-101/Х-555, Х-59. Сили ППО збили понад 60 ракет.

Читайте також: