Українська розвідка здійснила нічний рейд у тил окупантів у районі Нової Каховки — результати

Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Міноборони за підтримки ЗСУ в ніч на вівторок, 24 січня, здійснив рейд у районі Нової Каховки Херсонської області.

Про це повідомлено у Telegram-каналі ГУР.

"Завдяки допомозі місцевих партизанів та спеціальних "технічних засобів" розвідники встановили, де розташований передовий пункт управління російських окупантів", — йдеться у джерелі.

Попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди, група розвідників переправилася через річку і висадилася на протилежний берег.

Українські військові з гранатомета знищили командний пункт ворога.

Окупанти вирішили, що українські бійці намагаються прорвати лінію оборони, і підтягнули бойові резерви, зокрема, авіацію та бронетехніку. Це дозволило нашим розвідникам отримати "вичерпні дані" про кількість, склад і місце розташування ворожих резервів.

"Під час бою ворог зазнав суттєвих втрат. Наші бійці знищили щонайменше 12 окупантів, БТР 82А і захопили полоненого. Виконавши завдання, група повернулась на правий берег Дніпра", — зазначили у ГУР.

Раніше представник ГУР Вадим Скібіцький заявляв, що ворог найближчим часом спробує просунутися в напрямку Харківської області.

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