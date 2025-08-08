Українська розвідка знищила найціннішу радіолокаційну станцію росіян у Криму (відео)

Російська РЛС (ілюстративне фото)

Спецпризначенці ГУР МО України з підрозділу «Примари» успішно уразили в Криму рідкісну РЛС окупантів — 98Л6 «Єнісєй».

Про це повідомляє ГУР МО України.

Ця дорога та цінна РЛС є частиною російського зенітно-ракетного комплексу С-500 «Прометей» і також може працювати в парі з системою С-400 «Тріумф». Ураження «Єнісея» є значним ударом по протиповітряній обороні окупаційних сил у регіоні.

Відео від ГУР МО України. / © ГУР Міноборони

Нагадаємо, українські ударні дрони уразили десантний катер та кілька радіолокаційних станцій у тимчасово окупованому Криму. Удару по ворожих цілях завдав спецпідрозділ «Примари» ГУР Міноборони.