Війна
1533
1 хв

Українська спецоперація у Покровську та блекаут у Московській області РФ: головні новини ночі 1 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Покровськ

Покровськ / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 листопада 2025 року:

  • Буданов керує особисто: спецпідрозділи ГУР проводять десантну операцію у Покровську Читати далі –>

  • Контрудар по окупантах у районі Покровська: журналіст The Economist опублікував відео Читати далі –>

  • Україна перекинула спецпідрозділи до оточеного міста Покровськ — Reuters Читати далі –>

  • У Московській області зникла електрика після атаки "добрих" дронів Читати далі –>

  • Завдяки дронам українські рятувальники за рік знайшли 12 зниклих людей Читати далі –>

