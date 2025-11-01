- Дата публікації
- Війна
- 1533
- 1 хв
Українська спецоперація у Покровську та блекаут у Московській області РФ: головні новини ночі 1 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 листопада 2025 року:
Буданов керує особисто: спецпідрозділи ГУР проводять десантну операцію у Покровську
Контрудар по окупантах у районі Покровська: журналіст The Economist опублікував відео
Україна перекинула спецпідрозділи до оточеного міста Покровськ — Reuters
У Московській області зникла електрика після атаки "добрих" дронів
Завдяки дронам українські рятувальники за рік знайшли 12 зниклих людей