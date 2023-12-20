"Україна має серйозні проблеми на війні": західні аналітики зробили невтішний прогноз

Західні аналітики прогнозують, що російські загарбники зможуть "завдати справжньої шкоди комунікаціям, лініям постачання, тиловим базам постачання", якщо їм вдасться прорвати наші лінії оборони.

Про це пише AP.

Військовий експерт Фонду Кернегі повідомляє, що росіянам з жовтня вдалося перехопити ініціативу на фронті одразу в кількох регіонах.

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"Захисникам України потрібно "відновити свою боєздатність після виснажливого п'ятимісячного контрнаступу". "Російські військові з жовтня намагаються перехопити ініціативу на фронті в декількох областях", - підкреслив він.

Водночас британський політолог Марк Галеотті наголосив на тому,що українці мають "вкрай мало резервів". Він попередив, що це може призвести до "справжньої шкоди комунікаціям".

Додамо, міжнародні журналісти та експерти продовжують аналізувати ситуацію на війні в Україні станом на кінець 2023 року. Президент Джо Байден готовий йти на компроміси, щоб можна було ухвалити новий пакет допомоги України.

Зазначимо, що Україна вступає у новий рік з нестачею амуніції, грошей і дипломатичної підтримки. В основі цього критичного дефіциту є ще один важливий недолік: Україна та її західні спонсори більше не мають переконливої теорії перемоги. Якщо вони не зможуть цього вигадати, західна підтримка держави надалі коливатиметься.

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