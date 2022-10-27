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Українська "Вільха": Жданов відповів, чи виготовляють зараз вітчизняні далекобійні снаряди на 120 км

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Українська "Вільха": Жданов відповів, чи виготовляють зараз вітчизняні далекобійні снаряди на 120 км

Наразі невідомо, чи зберегла Україна можливість виготовляти високоточні керовані снаряди "Вільха"

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що таке система "Вільха".

За словами Жданова, "Вільха" – це не реактивна система залпового вогню, як багато хто думає, а снаряд.

"Це керований снаряд з дальністю до 120 км для реактивної системи "Смерч". Якщо ми будемо переводити РСЗВ "Смерч" на ці боєприпаси, то, швидше за все, ми перейменуємо "Смерч" на "Вільху". Тому і кажуть – РСЗВ "Вільха", але насправді це програма зі створення високоточного боєприпасу дальністю 120 км", – каже експерт.

За його словами, у конструкторського бюро "Луч" є напрацювання для збільшення дальності польоту снаряда до 170 і 200 кілометрів.

Наразі невідомо, чи зберегла Україна можливість виготовляти високоточні керовані снаряди "Вільха" для реактивних систем залпового вогню "Смерч".

"На сьогоднішній день складно сказати, чи змогли ми вивезти виробництво у безпечне місце, тому що зав'язаний не один завод, а як мінімум декілька підприємств. Даних немає. Я знаю, що на початку війни снаряди "Вільха" були, і використовувалися для завдання ударів. Командні пункти і вузли зв'язку ворога на великих відстанях в перші місяці війни ми знищували саме за допомогою боєприпасів "Вільха". Який наразі стан заводів-виробників та чи можемо ми виробляти ці снаряди – такої інформації у відкритому доступі немає", – зазначив Жданов.

"Вільха-М": сучасна розробка українського ОПК

"Вільха-М " – модернізована ракетна система залпового вогню. Розробка цього комплексу  розпочалася у 2016 році і тоді ж відбулися перші випробування. 

У 2018 році перша "Вільха" брала участь у параді до Дня Незалежності України.

Раніше аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що найдалекобійніша зброя у України зараз - це HIMARS та ракетний комплекс “Вільха”. 

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