Українська "Вільха": Жданов відповів, чи виготовляють зараз вітчизняні далекобійні снаряди на 120 км

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що таке система "Вільха".

За словами Жданова, "Вільха" – це не реактивна система залпового вогню, як багато хто думає, а снаряд.

"Це керований снаряд з дальністю до 120 км для реактивної системи "Смерч". Якщо ми будемо переводити РСЗВ "Смерч" на ці боєприпаси, то, швидше за все, ми перейменуємо "Смерч" на "Вільху". Тому і кажуть – РСЗВ "Вільха", але насправді це програма зі створення високоточного боєприпасу дальністю 120 км", – каже експерт.

За його словами, у конструкторського бюро "Луч" є напрацювання для збільшення дальності польоту снаряда до 170 і 200 кілометрів.

Наразі невідомо, чи зберегла Україна можливість виготовляти високоточні керовані снаряди "Вільха" для реактивних систем залпового вогню "Смерч".

"На сьогоднішній день складно сказати, чи змогли ми вивезти виробництво у безпечне місце, тому що зав'язаний не один завод, а як мінімум декілька підприємств. Даних немає. Я знаю, що на початку війни снаряди "Вільха" були, і використовувалися для завдання ударів. Командні пункти і вузли зв'язку ворога на великих відстанях в перші місяці війни ми знищували саме за допомогою боєприпасів "Вільха". Який наразі стан заводів-виробників та чи можемо ми виробляти ці снаряди – такої інформації у відкритому доступі немає", – зазначив Жданов.