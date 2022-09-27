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Українська війська зайшли до Рідкодуба на Донеччині - ймовірно, окупанти опинилися в оточенні (відео)

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Українська війська зайшли до Рідкодуба на Донеччині - ймовірно, окупанти опинилися в оточенні (відео)

ФОТО: скрин з відео

Українська армія під час контрнаступу зайшла до Рідкодуба Донецької області. Він є важливим стратегічним населеним пунктом із звільнення регіону від окупантів.

Відповідні відео, як українські військові на техніці заходять до Рідкодуба, публікують у Мережі. Наразі офіційної інформації від Генерального штабу немає. 

Відео виклав політик та волонтер Юрій Мисягін.

"Відео захода підрозділов Сил Оборони України в селище Рідкодуб на Донеччині", - йдеться у підписі до відео.

На опублікованих кадрах видно, як ЗСУ проїжджають в'їзний знак, який окупанти встигли перефарбувати у триколор. Також є відео, на якому українські військовослужбовці уже в Рідкодубі і палять російський прапор.

Таким чином, звільнивши Рідкодуб та Коровій Яр, про що також повідомляють українські офіцери, російське угруповання фактично опинилося в оточенні української армії. Тепер в окупантів є лише два варіанти, як вийти живими із котла: або здатися в полон, або втекти так, як це зробили під час звільнення Харківщини. 

Фото: скрин з відео / ©
Фото: скрин з відео

Нагадаємо, у соціальній мережі розміщують відео, як українські військові вигнали російських окупантів із села Коровій Яр Донецької області. Поки підтвердження цієї інформації від офіційних представників немає. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5040
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