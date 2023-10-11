Українська зброя в руках ХАМАСу: росіяни “склепали” новий божевільний фейк

Ворожі Телеграм-канали поширюють відеоролик, на якому бойовики ХАМАСу показують, як прорвали загородження на кордоні з Ізраїлем начебто за допомогою американської зброї, яка прибула з України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Насправді це фейк. На кадрах видно назву на ящиках — “Bangalor” і на трубках з вибухівкою жовтою фарбою англійською написано Torped “Bangalor”. Проте заряд вибухової речовини в трубі для подолання перешкод завжди називався “Torpedo Bangalore” (“Бангалорська торпеда”).

Фото: Центр протидії дезінформації

Також немає жодних доказів на інших зразках озброєння, де б torpedo писалося torped. Окрім цього, на трубах з вибухівкою також присутня дата виготовлення, тоді як на справжніх “Torpedo Bangalore” пишеться тільки номер партії, в якій може бути зашифрована і дата виготовлення.

Цей фейк є продовженням дезінформаційної кампанії ворога про “Українську зброю в руках ХАМАСу”. Мета цієї кампанії — дискредитація України та зменшення військової допомоги з боку західних союзників.

Раніше ми писали, що Росія використовує напад терористів ХАМАСу на Ізраїль для масштабної провокації проти України. Так, російське ГРУ передало ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах Євросоюзу.

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