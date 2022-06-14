Українське громадянство полоненого марокканця та арешт російських активів у Чорногорії: головні новини ночі 14 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 14 червня:
- Військовополонений 21-річний Брагім Саадун, засуджений у "ДНР" до страти, отримав українське громадянство у 2020 році, коли навчався у Києві. Читати далі –>
- Чорногорія застосувала обмежувальні заходи щодо власності 34 громадян Росії, серед яких - депутати та чиновники. Читати далі –>
- Перший заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган заявив про готовність спрямовувати $1,5 млрд щомісяця на підтримку роботи уряду України. Читати далі –>
- На Миколаївщині відбувся повітряний бій. З ворожого винищувача Су-35 було випущено ракету “повітря-повітря” по парі українських Мі-8. Читати далі –>
- Регіональний центр допомоги українським біженцям у Празі від середи, 15 червня, відправлятиме прибулих українців до інших регіонів Чехії. Читати далі –>
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