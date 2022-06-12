Українське обладнання та постіль "Укрзалізниці": окупанти анонсують перше дитяче відділення у Маріуполі (відео)

Російські загарбники планують відкрити дитяче відделення лікарні у Маріуполі.
У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти повідомили про відкриття першого дитячого відделення лікарні.
Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Так, росіяни анонсують перше дитяче відделення лікарні у будівлі поруч з пологовим будинком, який ще у березні розбомбили окупанти.
За його словами, у лікарні планують використовувати обладнання – лише те, що залишилось цілим. Ліки – які не встигля розграбувати. Навіть білизну російські загарбники використовують крадену – власніть "Укрзалізниці".
Нагадаємо, окупанти готують "живий щит" з маріупольців.
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