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Українське обладнання та постіль "Укрзалізниці": окупанти анонсують перше дитяче відділення у Маріуполі (відео)

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Українське обладнання та постіль "Укрзалізниці": окупанти анонсують перше дитяче відділення у Маріуполі (відео)

Фото: скриншот

Російські загарбники планують відкрити дитяче відделення лікарні у Маріуполі.

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти повідомили про відкриття першого дитячого відделення лікарні.

Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

Так, росіяни анонсують перше дитяче відделення лікарні у будівлі поруч з пологовим будинком, який ще у березні розбомбили окупанти.

За його словами, у лікарні планують використовувати обладнання – лише те, що залишилось цілим. Ліки – які не встигля розграбувати. Навіть білизну російські загарбники використовують крадену – власніть "Укрзалізниці". 

Нагадаємо, окупанти готують "живий щит" з маріупольців.

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