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"Українське сафарі 2.0" триває": артилеристи-десантники з філігранною точністю знищують російські танки (відео)

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"Українське сафарі 2.0" триває": артилеристи-десантники з філігранною точністю знищують російські танки (відео)

Associated Press

Артилерія ЗСУ філігранно відпрацювала по техніці РФ.

Артилерійський підрозділ 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ вдарив по ворожих танках.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ та оприлюднили відповідне відео.

«Ось так працюють артилерійські підрозділи 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України. З філігранною точністю, артилеристи-десантники знищують російські танки… «Українське сафарі 2.0» триває. Далі буде», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 3 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 24,2 тисячі осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

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