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"Українське сафарі 2.0" триває: ЗСУ знищили ще одного російського генерала (фото)

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"Українське сафарі 2.0" триває: ЗСУ знищили ще одного російського генерала (фото)

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Армія РФ продовжує нести втрати серед вищого командування.

Збройні сили України ліквідували російського командира 49-ї зенітної ракетної бригади полковника Гришина Івана зі Смоленська.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook. 

"Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, в Україні ЗСУ ліквідували генерала РФ. 

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