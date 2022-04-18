"Українське сафарі 2.0" триває: ЗСУ знищили ще одного російського генерала (фото)

Армія РФ продовжує нести втрати серед вищого командування.
Збройні сили України ліквідували російського командира 49-ї зенітної ракетної бригади полковника Гришина Івана зі Смоленська.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.
"Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, в Україні ЗСУ ліквідували генерала РФ.
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