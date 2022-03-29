"Українське сафарі триває": захисники на Сіверщині знищили багато ворожої техніки (фото)

ЗСУ ліквідували 22 ворога.
Українські захисники на Сіверщині вчора, 28 березня, знищили 2 бронеавтомобілі “Тигр”, вантажний автомобіль "Урал" з боєкомплектом та танк Т-72.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"Також було пошкоджено 8 одиниць техніки противника та захоплено вантажний автомобіль "Урал" з сухим пайком. За попередніми підрахунками втрати по живій силі противника за день склали до 22 військовослужбовців. "Українське сафарі 2.0" триває. Далі буде", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бійці полку "Азов", які боронять Маріуполь, знищили техніку окупантів.