"Українське сафарі триває": захисники на Сіверщині знищили багато ворожої техніки (фото)

ЗСУ ліквідували 22 ворога.

Українські захисники на Сіверщині вчора, 28 березня, знищили 2 бронеавтомобілі “Тигр”, вантажний автомобіль "Урал" з боєкомплектом та танк Т-72.

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Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Також було пошкоджено 8 одиниць техніки противника та захоплено вантажний автомобіль "Урал" з сухим пайком. За попередніми підрахунками втрати по живій силі противника за день склали до 22 військовослужбовців. "Українське сафарі 2.0" триває. Далі буде", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці полку "Азов", які боронять Маріуполь, знищили техніку окупантів.