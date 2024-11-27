Українські аеророзвідники зірвали наступ росіян на Запорізькому напрямку (відео)

Бійці бригади "Спартан" спинили спробу наступу росіян на Запорізькому напрямку.

Відео із влучними ударами по живій силі противника оприлюднив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Аеророзвідники зірвали наступ росіян, завчасно виявивши ворога.

Окупанти намагались наступати групою піхоти на позиції нацгвардійців.

Саме на Запорізькому напрямку противник в основному намагається штурмувати та здійснювати розвідку боєм піхотними групами від 3 до 10 людей. В залежності від можливості накопичити особовий склад та ділянки місцевості.

Техніку ворог застосовує рідко. Але і особовий склад ворога, і вогневі засоби наші воїни знищують швидко і влучно, зазначає Олександр Півненко.

Раніше генерал відповів, чи може ворог захопити Запоріжжя. Ексголова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж сказав, що російська армія не може одночасно наступати на всіх секторах.

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