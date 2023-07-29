Українські аеророзвідники знищили операторів ворожих дронів, які коригували вогонь по позиціях ЗСУ

Російські оператори безпілотників перебували у будівлі, та не довго.

Аеророзвідники Криворізької 129-ї окремої бригади територіальної оборони розшукали та завдали удару по операторах ворожих дронів, які коригували вогонь по позиціях Сил оборони.

Про це повідомляє СтратКомЗСУ та опублікували відео.

"Завдяки аеророзвідникам одного з підрозділів Криворізької окремої бригади територіальної оборони було завдано вогневого ураження по операторах ворожих дронів, які здійснювали коригування вогню по наших позиціях", - йдеться у тексті до допису.

На відео видно, що російські оператори безпілотників перебували у будівлі. Серед їхніз завдань було коригувати вогонь артилерії по наших військових. Українські аеророзвідники знайшли російських операторів та завдали по ним удару.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав момент, як спецпризначенці СБУ українським FPV-дроном ефектно знищили російський "Сонцепьок" на фронті.

Українські аеророзвідники знищили операторів ворожих БпЛА, які коригували вогонь по позиціях ЗСУ

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