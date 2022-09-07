Українські артилеристи завдали ударів по окупантах та їхній техніці на двох гарячих напрямках: втрати ворога уточнюються

Українські захисники продовжують нищити російських окупантів. У вівторок, 6 вересня, артилерійські підрозділи завдали прицільних ударів по скупченню загарбників та їхньої техніки на Донецькому та Херсонському напрямках.

Внаслідок ударів "закобзонилися" 7 окупантів, а також знищено самохідну гаубицю "Мста-С".

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Військово-Морських сил Збройних сил України.

"6 вересня на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 7 загарбників та самохідну гаубицю "Мста-С", - сказано у повідомленні.

За даними ВМС ЗСУ, остаточні втрати ворога уточнюються.

На опубліковано відео видно, що російські військові заховали свою техніку в кущах та серед дерев в надії, що таким чином їм вдасться сховатися від ЗСУ. Та це їм не допомогло. Українські артилеристи прицільно завдали ударів по окупантах та їхній техніці.

Нагадаємо, очільник Кремля Путін хоче змінити умови зернової угоди. Президент РФ стверджує, що майже всі судна з українським продовольством "прямують не до найбідніших країн, а до країн Європейського союзу".

Ситуація на передовій та шалені успіхи ЗСУ по всій лінії фронту – військовий експерт

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