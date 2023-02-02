Українські артилеристи знищили російський Тор-М2ДТ за $25 млн: видовищне відео

Комплекс прикривав російські війська та захищав стратегічно важливі об’єкти ворога.

Українські артилеристи знищили російський арктичний ЗРК Тор-М2ДТ за 25 млн дол., який вважається гордістю оборонпрому Росії.

Про це повідомили у пресслужбі 406-ої окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Військово-Морських Сил ЗСУ.

"Артилеристи окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищили гордість російського оборонпрому, "вбивцю байрактарів", арктичний ЗРК Тор-М2ДТ", – йдеться в заяві.

Там також звернули увагу, що такі комплекси має на озброєнні лише 80-та мотострілецька бригада берегових військ північного флоту ВМФ Росії. Вперше ЗРК Тор-М2ДТ увійшли до України у грудні 2022 року.

На комплекс покладалось завдання прикриття російських військ та захист стратегічно важливих об’єктів ворога.

Загалом Росія має на озброєнні 12 комплексів подібної модифікації. Вони працюють в температурному діапазоні до -50 градусів.

Блогер Сергій Стерненко виклав у Мережу відео знищення російського ЗРК.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили 2 лютого, що за добу українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження окупантів. ЗСУ також знищили ворожий безпілотник типу "Мерлін". Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії вразили три райони зосередження російської живої сили та пункт управління.

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