Українські артилеристи знищили з гаубиць M777 техніку окупантів та зняли це на відео

Українські артилеристи 81-ї бригади Десантно-штурмових військ знищили російські танк та дві бойові машини піхоти разом із екіпажами окупантів.
Російську військову техніку було знищено з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм M777.
Про це повідомили в ДШВ ЗСУ 18 червня.
"На відео зафіксовано успішну роботу воїнів-артилеристів 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм M777 знищують техніку та живу силу рашистів. Зокрема, були перетворені на металобрухт один танк та дві бойові машини піхоти російських окупантів разом з екіпажами", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українські військові зі 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців у Донецькій області збили російських штурмовик Су-25 із комплексу "Ігла".
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