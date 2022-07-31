Українські "аси" завдали потужних авіаударів на стратегічних напрямках ворога та знищили десятки рашистів і їхню техніку

На кількох стратегічних напрямках штурмова авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння, яке є в Україні в наявності, по окупантах.

Зокрема, знищено два польових склади боєприпасів, два ротних опорних пункти, до двадцяти одиниць бойової броньованої техніки, десятки рашистів.

Про "полювання" української авіації повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"На Ізюмщині, була бойова робота по винищувачу окупантів Су-30, який, власне й атакував наші штурмовики Су-25. На жаль, збити винищувач рашистів не вдалося через велику відстань, втім завдяки цій бойовій роботі зенітників, Су-30 було відігнано, що дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар і знищити окупантів", - сказав Ігнат.

В командуванні наголошують, винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил продовжують контролювати повітряний простір, підконтрольний Україні.

"30 липня зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил знищено чергову ціль – безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - додали у відомстві.

Нагадаємо, ЗСУ ракетним ударом РСЗВ HIMARS "поклали" Антонівський залізничний міст. Тепер окупантам стало ще тісніше на українській землі.

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