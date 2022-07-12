Українські аси завдали потужного удару по скупченню озброєння та військової техніки РФ на двох важливих напрямках фронту

Від початку війни ударна авіація Повітряних Сил завдала 1700 групових авіаударів по ворожих позиціях, складах, техніці та живій силі російських військ.

Зокрема, 12 липня українські льотчики вдарили по скупченню озброєння та військової техніки росіян на Ізюмському та Донецькому напрямках.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

"Ударна авіація Повітряних Сил знищує склад боєприпасів ворожого угруповання військ на південно-бузькому напрямку. Також штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили скупчення озброєння та військової техніки на Ізюмському таДонецькому напрямках. Знищено до тридцяти одиниць техніки окупаційних військ" - йдеться у повідомленні.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил продовжують контролювати повітряний простір, тримаючи авіацію окупантів на відстані. Протягом поточної доби знищено одну повітряну ціль ворога – БпЛА оперативно-тактичного рівня, яким ворог здійснював повітряну розвідку.

Пресслужба Повітряних Сил України додає, що опівдні 12 липня російські окупанти завдали чотири ракетних ударів з акваторії Чорного моря. Вони використали авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» типу Х-31 із винищувачів Су-30. Ракети було спрямовано по прибережній зоні Одещини. Своїх цілей ракети не досягли, втім це ще раз доводить, що росія продовжує морську блокаду українських портів, загострюючи світову продовольчу кризу.

Раніше військовий експерт Олег Жданов порівняв ресурси України та Росії та спрогнозував, скільки ще триватиме війна.

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