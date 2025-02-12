Українські атаки паралізують нафтову промисловість РФ: Forbes розповів, скільки потужностей знищено

Цей місяць може стати ще більш руйнівним для російської нафтової інфраструктури, оскільки атаки стають дедалі частішими.

Українські безпілотники продовжують завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, нафтосховищах і насосних станціях. Протягом останніх двох місяців це спричинило значні втрати для нафтопереробної галузі РФ, тимчасово скоротивши виробництво нафтопродуктів на 10%.

Про це пише Forbes.

Цей місяць може стати ще більш руйнівним для російської нафтової інфраструктури, оскільки атаки стають дедалі частішими. Увечері 13 лютого українські безпілотники подолали щонайменше 450 миль, щоб завдати удару по Саратовському НПЗ, що належить "Роснефти".

На оприлюднених відео з місця події видно високе полум’я над підприємством. У Силах безпілотних систем ЗСУ заявили:

"Українські санкції проти Саратовського НПЗ не мають особового складу та є незворотними".

Саратовський НПЗ щороку переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти, що становить понад 2% загальних нафтопереробних потужностей РФ. Хоча заводи можна ремонтувати, постійні атаки ускладнюють ці процеси та паралізують роботу ключових об’єктів.

Серія ударів по нафтових об’єктах РФ

Саратов атакували й раніше — безпілотники завдавали ударів по його нафтопереробних об’єктах у січні. Крім того, минулої п’ятниці дрони вразили нафтоперекачувальну станцію в Ростові та НПЗ у Волгограді.

5 лютого російські джерела повідомили про ще одну українську атаку — цього разу новим типом крилатої ракети, яка знищила нафтобазу в Краснодарському краї.

Невпинний темп атак ускладнює проведення ремонтних робіт та виснажує ресурси російських компаній, які намагаються збільшити видобуток і експорт нафти. У самій "Роснефти" вже заговорили про можливу відмову від планів модернізації підприємств через високий рівень загроз і постійні пошкодження ключових об’єктів.

Нагадаємо, що у ніч проти 11 лютого 2025 року у Саратові та області спрацювала сирена, а місцеві жителі повідомили про вибухи. Очевидці заявили, що Саратівський нафтопереробний завод горить після атаки БПЛА.