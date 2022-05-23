Українські бійці ОТУ "Схід" ліквідували 30 окупантів та знищили їхню техніку

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 23 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили одну атаку.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

особового бойового складу – 30

танків – 1

БМП – 2

БПЛА – 2

Нагадаємо, львівські десантники знищили підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів в одному з районів виконання завдань.

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