Українські бійці ОТУ "Схід" ліквідували 30 окупантів та знищили їхню техніку

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.
Протягом доби, 23 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили одну атаку.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
- особового бойового складу – 30
- танків – 1
- БМП – 2
- БПЛА – 2
Нагадаємо, львівські десантники знищили підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів в одному з районів виконання завдань.
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