Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Українські бійці ОТУ "Схід" ліквідували 30 окупантів та знищили їхню техніку

Українські бійці ОТУ "Схід" ліквідували 30 окупантів та знищили їхню техніку

Дата публікації
Перегляди
375
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські бійці ОТУ "Схід" ліквідували 30 окупантів та знищили їхню техніку

facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські військові не полишають спроби захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 23 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили одну атаку.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

  • особового бойового складу – 30
  • танків – 1
  • БМП – 2
  • БПЛА – 2

Нагадаємо, львівські десантники знищили підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів в одному з районів виконання завдань.

Читайте також:

Наступна публікація