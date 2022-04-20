Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували 36 окупантів та знищили їхню техніку

Українські захисники продовжують стримувати агресора.
Протягом доби, 20 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Втім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу – 36
- БМП – 5
- БТР – 4
- АТ – 1
- ЗРК - 1
- мінометний розрахунок – 1
Нагадаємо, перед російськими окупантами стоїть завдання захопити українські території в кордонах Донецької і Луганської областей, аби потім оголосити про свою перемогу.
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