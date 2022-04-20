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Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували 36 окупантів та знищили їхню техніку

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Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували 36 окупантів та знищили їхню техніку

gettyimages.com

Українські захисники продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 20 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Втім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

  • особового складу – 36
  • БМП – 5
  • БТР – 4
  • АТ – 1
  • ЗРК - 1
  • мінометний розрахунок – 1

Нагадаємо, перед російськими окупантами стоїть завдання захопити українські території в кордонах Донецької і Луганської областей, аби потім оголосити про свою перемогу.

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