Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували 36 окупантів та знищили їхню техніку

Українські захисники продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 20 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Втім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

Також читайте Президент Європейської ради звернувся до мешканців та українських військових Маріуполя та Донбасу

особового складу – 36

БМП – 5

БТР – 4

АТ – 1

ЗРК - 1

мінометний розрахунок – 1

Нагадаємо, перед російськими окупантами стоїть завдання захопити українські території в кордонах Донецької і Луганської областей, аби потім оголосити про свою перемогу.

Читайте також: