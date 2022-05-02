Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували 75 окупантів та знищили їхню техніку

Українські захисники продовжують стримувати агресора на сході України.

Протягом доби, 2 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили одну атаку.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

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особового складу – 75

танків – 2

БМП – 6

ББМ – 5

артилерійських систем – 1

мінометних розрахунків – 2

АТ – 3

БПЛА – 4

спеціальної техніки – 1

Також українським захисникам вдалося ліквідувати склад з боєприпасами ворога.

Нагадаємо, раніше в Харківській області воїни ССО знищили багато техніки російських окупантів. Також українські захисники виявили бліндаж російських загарбників та уразили його.

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