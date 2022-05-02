Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували 75 окупантів та знищили їхню техніку

Українські захисники продовжують стримувати агресора на сході України.
Протягом доби, 2 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили одну атаку.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу – 75
- танків – 2
- БМП – 6
- ББМ – 5
- артилерійських систем – 1
- мінометних розрахунків – 2
- АТ – 3
- БПЛА – 4
- спеціальної техніки – 1
Також українським захисникам вдалося ліквідувати склад з боєприпасами ворога.
Нагадаємо, раніше в Харківській області воїни ССО знищили багато техніки російських окупантів. Також українські захисники виявили бліндаж російських загарбників та уразили його.
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