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Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували 75 окупантів та знищили їхню техніку

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Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували 75 окупантів та знищили їхню техніку

Сергій Гайдай

Українські захисники продовжують стримувати агресора на сході України.

Протягом доби, 2 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили одну атаку.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

  • особового складу – 75
  • танків – 2
  • БМП – 6
  • ББМ – 5
  • артилерійських систем – 1
  • мінометних розрахунків – 2
  • АТ – 3
  • БПЛА – 4
  • спеціальної техніки  – 1

Також українським захисникам вдалося ліквідувати склад з боєприпасами ворога.

Нагадаємо, раніше в Харківській області воїни ССО знищили багато техніки російських окупантів. Також українські захисники виявили бліндаж російських загарбників та уразили його.

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