Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували до 80 російських окупантів

Також бійці відбили атаку російських військ.
Російські війська 5 квітня здійснили одну атаку в районі українського оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Бійці угруповання її відбили, а артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Про це повідомили в ОТУ "Схід".
Втрати російського війська за добу:
- особового складу – до 80
- танків – 4 (з них захоплено - 1)
- БТР – 9
- БМП – 10
- міномет – 1
- БМ-21 – 1
- АТ – 17
- БПЛА – 1
- паливозаправники – 2
"Щодня ворог втрачає техніку та живу силу. Втім, російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "продвіженіє вперед" та "без потерь". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські захисники з протитанкового комплексу знищили сучасний російський вертоліт. Ліквідовано також двох російських льотчиків, які летіли вбивати українців.
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