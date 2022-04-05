Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували до 80 російських окупантів

Також бійці відбили атаку російських військ.

Російські війська 5 квітня здійснили одну атаку в районі українського оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Бійці угруповання її відбили, а артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Про це повідомили в ОТУ "Схід".

Втрати російського війська за добу:

особового складу – до 80

танків – 4 (з них захоплено - 1)

БТР – 9

БМП – 10

міномет – 1

БМ-21 – 1

АТ – 17

БПЛА – 1

паливозаправники – 2

"Щодня ворог втрачає техніку та живу силу. Втім, російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "продвіженіє вперед" та "без потерь". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники з протитанкового комплексу знищили сучасний російський вертоліт. Ліквідовано також двох російських льотчиків, які летіли вбивати українців.

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