Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували близько 100 окупантів та знищили їхню техніку

Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували близько 100 окупантів та знищили їхню техніку

Українські захисники продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 24 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили одну атаку.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

особового складу – до 100

танків – 3

БМП – 17

АТ – 10

артилерійських систем – 2

БПЛА – 1

Нагадаємо, раніше засновник Ballingcat Христо Грозєв розповів, що на початку першої стадії Збройні сили України знищили 90% найкращих десантників російської армії.

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