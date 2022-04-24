Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували близько 100 окупантів та знищили їхню техніку

Українські захисники продовжують стримувати агресора.
Протягом доби, 24 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили одну атаку.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу – до 100
- танків – 3
- БМП – 17
- АТ – 10
- артилерійських систем – 2
- БПЛА – 1
Нагадаємо, раніше засновник Ballingcat Христо Грозєв розповів, що на початку першої стадії Збройні сили України знищили 90% найкращих десантників російської армії.
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