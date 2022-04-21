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Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували близько 200 окупантів та знищили їхню техніку

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Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували близько 200 окупантів та знищили їхню техніку

Getty Images

Українські захисники продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 21 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили три атаки.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

  • Особового складу – до 200
  • Танків – 5
  • БМП – 2
  • БТР – 1
  • Артилерійських систем – 1
  • АТ – 9
  • Літаків – 1
  • БПЛА – 3

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підбив для Росії підсумки майже двох місяців війни проти України.

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