Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували близько 200 окупантів та знищили їхню техніку

Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували близько 200 окупантів та знищили їхню техніку

Українські захисники продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 21 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили три атаки.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

Особового складу – до 200

Танків – 5

БМП – 2

БТР – 1

Артилерійських систем – 1

АТ – 9

Літаків – 1

БПЛА – 3

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підбив для Росії підсумки майже двох місяців війни проти України.

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