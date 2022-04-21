Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували близько 200 окупантів та знищили їхню техніку

Українські захисники продовжують стримувати агресора.
Протягом доби, 21 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили три атаки.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- Особового складу – до 200
- Танків – 5
- БМП – 2
- БТР – 1
- Артилерійських систем – 1
- АТ – 9
- Літаків – 1
- БПЛА – 3
Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підбив для Росії підсумки майже двох місяців війни проти України.
Читайте також: