Українські бійці ОТУ "Схід" відбили п'ять ворожих атак і ліквідували 57 окупантів

Українські захисники продовжують стримувати агресора на сході України.
Протягом доби, 1 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили п'ять атак.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу – 57
- танків – 1
- БМП – 5
- БТР – 5
- МТЛБ – 2
- артилерійських систем – 6
- АТТ – 3
- БПЛА – 4
Також українським захисникам вдалося виявити місце зберігання боєкомплекту окупантів, після чого артилерійські підрозділи успішно його ліквідували.
Нагадаємо, українські захисники знищили за добу, 1 травня, 10 безпілотників ворога, які окупанти використовують задля ведення повітряної розвідки та корегування вогню артилерії.
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