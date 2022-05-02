Українські бійці ОТУ "Схід" відбили п'ять ворожих атак і ліквідували 57 окупантів

Українські захисники продовжують стримувати агресора на сході України.

Протягом доби, 1 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили п'ять атак.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

Також читайте На Донбасі українські захисники відбили 10 атак окупантів та знищили їхню техніку

особового складу – 57

танків – 1

БМП – 5

БТР – 5

МТЛБ – 2

артилерійських систем – 6

АТТ – 3

БПЛА – 4

Також українським захисникам вдалося виявити місце зберігання боєкомплекту окупантів, після чого артилерійські підрозділи успішно його ліквідували.

Нагадаємо, українські захисники знищили за добу, 1 травня, 10 безпілотників ворога, які окупанти використовують задля ведення повітряної розвідки та корегування вогню артилерії.

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