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Українські бійці ОТУ "Схід" відбили п'ять ворожих атак і ліквідували 57 окупантів

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Українські бійці ОТУ "Схід" відбили п'ять ворожих атак і ліквідували 57 окупантів

Getty Images

Українські захисники продовжують стримувати агресора на сході України.

Протягом доби, 1 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили п'ять атак.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

  • особового складу – 57
  • танків – 1
  • БМП – 5
  • БТР – 5
  • МТЛБ – 2
  • артилерійських систем – 6
  • АТТ – 3
  • БПЛА – 4

Також українським захисникам вдалося виявити місце зберігання боєкомплекту окупантів, після чого артилерійські підрозділи успішно його ліквідували.

Нагадаємо, українські захисники знищили за добу, 1 травня, 10 безпілотників ворога, які окупанти використовують задля ведення повітряної розвідки та корегування вогню артилерії.

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