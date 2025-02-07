Українські бійці поповнили "обмінний фонд" на Донецькому напрямку: подробиці блискавичної операції

Успішні дії наших військових на цьому напрямку продовжують завдавати значних втрат ворогу та сприяють нарощенню "обмінного фонду".

Українські військові з 3-го батальйону бригади "Спартан" поповнили "обмінний фонд", захопивши в полон шістьох росіян під час бойових дій на Покровському напрямку.

Про це повідомили на сторінці Національної гвардії України.

Під час невдалої спроби штурму група з п’яти російських найманців потрапила під щільний вогонь українських захисників і сховалася в приватному будинку. Не маючи можливості продовжувати бій або відступити, вони добровільно здалися в полон.

Ще одного окупанта вдалося захопити після того, як він шість діб блукав серед будинків. Його група була повністю знищена, а допомоги він так і не дочекався. Зрозумівши безвихідь, росіянин теж вирішив здатися.

Українські воїни взяли в полон шістьох окупантів на Донеччині

Нагадаємо, 5 лютого відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Півтори сотні українських захисників знову ступили на рідну землю.

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