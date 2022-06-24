Українські бійці розгромили росіян на Донбасі і захопили їхні новенькі броньовані машини

Розгромивши росіян на одній з ділянок Донеччини військові отримали у «подарунок» бойові машини випущені з російського конвеєру минулого року і майже не мають пробігу.

«Приборкані» українцями БМП найближчим часом битимуть росіян на Донбасі, йдеться в ТСН.

«Дим» показує наслідки обстрілу рашистів селища, де майже не лишилось місцевих. 33-річний боєць сам з Ізюму і розповідає, що окупанти там вже навіть призначили свого мера. «Зруйновано 90%, людей вивозять до Росії», - каже боєць.

Родину педагог за фахом встиг вивезти із окупованого міста на Захід України. Сам пішов у військкомат і хотів потрапити на Харківський напрямок, аби якомога швидше відбити рідне місто.

Наближати перемогу на фронті морським піхотинцям зараз допомагає трофейна техніка. З французькою оптикою, 21 року випуску, з пробігом у півтисячі кілометрів - цей бронетранспортер бійці відбили у росіян нещодавно. Оснащений 100 і 30 мм гарматами з двома кулеметами БТР тепер має наші військові вже затюнінгували тризубом.

«Тікаючи полишив свою машину, з якої злетіла гусінь. Бійці морської піхоти вже привели її до ладу і битимуть росіян на передовій», - кажуть хлопці.

Другу бронемашину витягнули з канави. Замість російської «зетки», вже український прапор. "Іспанець" каже, проїхати повз нашої лінії обороні на трофейній машині - той ще квест.

Боєприпасів до полонених бронемашин вистачає. Техніки кажуть, окупанти навіть не всі заводські пломби додумались зняти. Трофейні БТРи і досі на гарантії, аби приборкати ще донедавна вороже для наших військових залізяччя, бійці трофейну техніку планують вивозити на відстріл, поки ж перевіряють нашу БМП.

Повозитися з нею зараз, аби не підвела під час бою - це правило незмінне для механіків. Сергій, який на фронті від 2016 року, їздити на трофейній техніці не дуже подобається. На відміну росіян, йому чужого не треба, важкій броні, випущеної з конвеєру, аби вбивати українців, не довіряє.

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