Українські бійці упіймали “в мішок” окупантів у Вовчанську: хронологія боїв біля Агрегатного заводу (відео)

Ворожі диверсійно-розвідувальні групи зайшли на територію заводу від початку перших боїв за місто.

Українські бійці тримають під вогневим контролем у Вовчанську російських окупантів, які понад місяць перебувають на території Агрегатного заводу.

Аналітики Deep State описали хронологію подій, в результаті яких ворожі підрозділи опинилися у вогневому “мішку”.

У повідомленні нагадали, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) зайшли на територію заводу від початку перших боїв за місто. Ще 20 травня росіяни контролювали прохід на завод через парк Горького.

Подальша хронологія боїв виглядала так:

1 червня кулеметні розрахунки Сил Оборони взяли під контроль підходи, ворог доставляє воду та харчі в оточення дронами;

6 червня відбувся наступний прорив ворога на завод у складі 5 чоловік, добрався лише один;

8 червня на завод проривається вже група у складі 15 чоловік;

13 чи 14 червня проривається ціла МТ-ЛБ [багатоцільовий транспортер легко броньований] з підкріпленням та БК [боєкомплектом].

Як свідчить відео підрозділу БПЛА "Мурчики" 57 ОМПБр, позиції, зайняті ворожими солдатами в кількох корпусах та головній будівлі, постійно перебувають під обстрілом Сил оборони.

Українські бійці обстрілюють окупантів, оточених на Агрегатному заводі у Вовчанську

Нагадаємо, українські джерела та західні ЗМІ 15 червня повідомили, що ЗСУ оточили групу до 400 російських військовослужбовців і захопили десятки російських солдатів у полон у Вовчанську Харківської області.

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