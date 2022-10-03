Українські бійці вдарили по понтонних мостах на Херсонщині під час пересування російської танкової роти

ЗСУ завдали ударів по двох понтонних мостах в районі Даріївки Херсонської області під час пересування російської танкової роти.

Про це повідомив радник Офісу президента Олексія Арестовича під час розмови на каналі "Фейгін Live" 3 жовтня.

"Сьогодні в районі Даріївки "влупили" два мости понтонних. Там саме танкова рота переправлялася, і ось у неї все полетіло", - сказав він.

Нагадаємо, що українська ППО збила ракету 3 жовтня о 20:05 у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

Раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про те, що застосування зброї масового ураження в Україні матиме для Росії серйозні наслідки, і закликав не робити цього.

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