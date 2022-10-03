Українські бійці вдарили по понтонних мостах на Херсонщині під час пересування російської танкової роти

Все відбулося в районі Даріївки Херсонської області.
ЗСУ завдали ударів по двох понтонних мостах в районі Даріївки Херсонської області під час пересування російської танкової роти.
Про це повідомив радник Офісу президента Олексія Арестовича під час розмови на каналі "Фейгін Live" 3 жовтня.
"Сьогодні в районі Даріївки "влупили" два мости понтонних. Там саме танкова рота переправлялася, і ось у неї все полетіло", - сказав він.
Нагадаємо, що українська ППО збила ракету 3 жовтня о 20:05 у Криворізькому районі Дніпропетровщини.
Раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про те, що застосування зброї масового ураження в Україні матиме для Росії серйозні наслідки, і закликав не робити цього.
Читайте також:
- Путін готовий пожертвувати Луганщиною заради утримання півдня України - ISW
- Чи здатний Путін застосувати ядерну зброю: знайомий президента РФ зробив невтішну заяву
- Чому Вашингтон відкрито не відповідає на ядерні погрози РФ - пояснення експерта
- Війна проти України перетворилася для Путіна на жах: генерал ЦРУ пояснив, чи допоможе очільнику мобілізація